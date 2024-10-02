Невилл прокомментировал возможное назначение Саутгейта в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о вероятном назначении Гарета Саутгейта на пост главного тренера команды.

Экс-рулевой сборной Англии считается одним из основных кандидатов на замену Эрику тен Хагу, который может быть уволен уже в скором времени.

«Как я уже сказал в прошлом сезоне, я никогда не видел Саутгейта в «Манчестер Юнайтед». Никогда не думал, что клуб пойдёт на это. Единственное, что говорит в пользу его кандидатуры, – в прошлом он уже работал со спортивным директором Дэном Эшуортом. Не думаю, что болельщики клуба поддержат эту идею, они будут настроены скептически. Могу назвать лишь одно преимущество Гарета – он мог бы решить проблемы команды в раздевалке», – цитирует Goal Невилла.