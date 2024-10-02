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Гранд Ла Лиги готов подписать Чилуэлла слухи

02 Октября 2024 • 22:27 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
06.10 16:00

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл может переехать в Испанию по ходу текущего сезона.

27-летний футболист потерял место в составе «синих» – его не было в заявке ни в одном из матчей команды в Премьер-лиге. По данным журналиста Экрема Конура, ситуацией готов воспользоваться мадридский «Атлетико», рассматривающий возможность подписания Чилуэлла в январе. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет видеть англичанина в своей команде.

Бен Чилуэлл всего однажды появился на поле в текущем сезоне – в матче Кубка лиги против «Барроу». Трансферная стоимость игрока оценивается экспертами портала Transfermarkt в 22 млн евро.

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Челси Атлетико Мадрид Диего Симеоне Бен Чилуэлл ещё теги

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