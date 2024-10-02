«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на ещё одного тренера из АПЛ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

В скором времени должность во главе «красных дьяволов» может потерять Эрик тен Хаг, которому, если верить слухам, дали два матча на исправление ситуации. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Грэма Бэйли, «Манчестер Юнайтед» уже обозначил интерес к Томасу Франку. Руководство манкунианцев вполне может обратиться к датскому специалисту, если тен Хаг будет отправлен в отставку.

Томас Франк занимает пост у руля «Брентфорда» с октября 2018 года. Контракт наставника с «пчёлами» рассчитан до конца сезона-2026/27.