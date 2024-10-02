Вингер Михаил Мудрик не оправдал ожиданий после трансфера в «Челси» за 70 миллионов евро. Не исключено, что в 2025 году украинский футболист сменит клубную прописку. Как сообщает портал TodoFichajes, 23-летний Мудрик интересен «Ливерпулю». Мерсисайдский клуб сейчас ищет игрока в атаку, учитывая вероятный уход Мохамеда Салаха по завершению сезона.

По данным источника, «Челси» хочет заработать на трансфере Мудрика не менее 50 миллионов евро, хотя рыночная цена украинца составляет примерно 30 миллионов.

За «Челси» Михаил Мудрик провёл 64 матча, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.