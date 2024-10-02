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Мареска высказался о ситуации Мудрика в «Челси»

02 Октября 2024 • 16:24 Комментировать

Рулевой «Челси» Энцо Мареска высказался о вингере команды – о Михаиле Мудрике.

«Миша играл с самого начала против «Вулверхэмптона». Все хотят попадать в стартовый состав, но иногда это невозможно. Миша очень хорошо сыграл против «Барроу» на прошлой неделе. Надеюсь, завтра он тоже сыграет хорошо.

Нкунку клуб тоже подписывал как большого игрока, но сейчас он не выходит в старте. В футболе всё меняется. Это не значит, что так будет весь сезон. Мы просим игроков показывать всё, на что они способны, даже если они выходят на пять или десять минут.

Я не думаю, что у Миши дело в неуверенности. Это Миша, и ему нужно кое-что улучшить. Но мы довольны тем, как он работает», - слова Марески приводит журналист Бен Джейкобс.

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Челси Энцо Мареска Михаил Мудрик ещё теги
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