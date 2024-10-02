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Защитник «Севильи» интересен «Ливерпулю» слухи

02 Октября 2024 • 17:10 Комментировать
Вулверхэмптон
1:2
Ливерпуль

Молодой защитник «Севильи» Хуанлу Санчес (21 год) привлёк внимание «Ливерпуля».

Следующим летом защитник «красных» Трент Александер-Арнольд может покинуть Англию и перейти в «Реал». Заменить игрока могут молодым талантом «Севильи». Контракт Хуанлу Санчеса истекает в 2026 году, и следующим летом есть хорошая возможность заработать на трансфере футболиста. По информации ElDesmarque, за игрока хотят минимум выручить 20 миллионов евро.

При этом против трансфера выступает главный тренер «Севильи» Гарсия Пимьента. Наставник считает, что стоит игроку предложить новое соглашение. Всего за основную команду Санчес провёл 44 игры.

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