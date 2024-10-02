Тен Хаг знает, что две игры определят его судьбу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг знает, что ближайшие два матча определят его судьбу в клубе. Нидерландец заявил, что руководители всё ещё его поддерживают. При этом тен Хаг осознаёт, что игры с «Порту» и «Астон Виллой» будут решающими. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Порту» в Лиге Европы в четверг, 3 октября. А матч «красных дьяволов» против «Астон Виллы» в Премьер-лиге состоится в воскресенье, 6 октября.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.