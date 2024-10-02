Назван лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в XXI веке: Роналду – на втором месте

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в XXI веке. На первом месте этого рейтинга оказался нападающий Уэйн Руни. Выступая за «красных дьяволов» в 2004-2017 годах, Руни забил 253 гола в 559 матчах.

Вторую позицию занял Криштиану Роналду, который в «Манчестер Юнайтед» обрёл статус суперзвезды. Тройку замкнул Неманья Видич, поигравший по ходу карьеры даже за московский «Спартак».

Дальше в топ-10 идут Рун ван Нистелрой, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Рой Кин и Патрис Эвра.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ.