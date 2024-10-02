Артета объяснил раннюю замену Тимбера

Во вторник вечером «Арсенал» порадовал своих болельщиков победой над «ПСЖ» (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов. Защитник лондонской команды Юррьен Тимбер был заменён уже в перерыве. Рулевой «канониров» Микель Артета дал комментарий на этот счёт.

«Тимбер был невероятен. Он почувствовал что-то, какую-то мышечную проблему. Мы не хотели рисковать им. Он пропустил целый год, а теперь проводит на поле много минут. Мы должны быть осторожны», - сказал Артета журналистам.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в субботу, 5 октября. В этот день команда Микеля Артеты сыграет против «Саутгемптона» на своём поле.