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Игрокам «Манчестер Юнайтед» нравится кандидатура ван Нистелроя

02 Октября 2024 • 15:02 Комментировать

В обозримом будущем «Манчестер Юнайтед» может пойти на смену главного тренера, ведь результаты при Эрике тен Хаге не впечатляют. Поговаривают, что в случае ухода тен Хага как минимум на временной основе «красных дьяволов» может принять Руд ван Нистелрой, который сейчас входит в тренерский штаб.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Star, футболисты «Манчестер Юнайтед» хорошо приняли бы ван Нистелроя, если бы он возглавил команду.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 3 октября – против «Порту» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой
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