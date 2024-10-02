«Это не совпадение»: Сака выказался о голах «Арсенала» после стандартов

«Арсенал» в этом сезоне часто забивает после стандартных положений. Так получилось и в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», который «канониры» выиграли во вторник со счётом 2:0. Комментарий на этот счёт дал игрок лондонской команды Букайо Сака.

«Я не буду раскрывать вам никаких секретов, но мы много работаем над стандартными положениями на тренировках. Для меня и для ребят не совпадение, что мы забиваем после стандартов в каждой игре. В этом сезоне у меня много голода. В предыдущие годы мы часто занимали вторые места, и теперь я хочу побеждать. Отсюда исходит уверенность», - сказал Сака в интервью Amazon Prime.