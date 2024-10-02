Тен Хаг поведал, о чём общается с руководством «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал, о чём он разговаривает с руководителями клуба.

«Что говорят владельцы и руководство? Мы постоянно общаемся. Мы говорим о том, как мы можем улучшить процесс.

Требования фанатов? Мы все очень нетерпеливы, и наши болельщики тоже. Они имеют на это право. Мы тоже нетерпеливы – хотим побеждать в каждом матче. Когда мы проигрываем, все расстроены. Но это также наше топливо, которое помогает стать лучше.

Я ненавижу проигрывать, поэтому должен давать лучшие решения своей команде», - сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 3 октября – против «Порту» в Лиге Европы.