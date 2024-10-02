Артета прокомментировал игру Хаверца в матче с «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру нападающего Кая Хаверца в матче против «ПСЖ» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, немец забил первый гол в поединке и помог «канонирам» одержать победу 2:0.

«Кай Хаверц великолепен. Он умён и в то же время силён. Как он занимает пространство, как объединяет команду – это невероятно. Когда Хаверц около штрафной, у вас есть ощущение, что он забьёт гол», – сказал Артета на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Хаверц уже отметился тремя голами и ассистом в шести матчах.