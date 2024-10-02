Тен Хаг ответил на сложный вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на сложный вопрос по поводу своего будущего.

- Если в ближайших двух матчах всё пойдёт не так, как надо, вы все равно останетесь здесь?

- Я не думаю об этом. Я не переживаю. Мы едины. Летом мы создали сплочённую команду с участием владельцев и руководства. Мы заключили контракт, и все его поддержали. Мы также знаем, что наша стратегия заключается в привлечении молодых игроков в этот переходный период. В конце концов, люди знают, что в мае в течение последних шести сезонов у меня всегда были трофеи. Это то, к чему мы стремимся, - сказал тен Хаг Sky Sports.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 3 октября – против «Порту» в Лиге Европы.