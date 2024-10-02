Тен Хаг назвал цели «Манчестер Юнайтед» на сезон

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу целей команды в сезоне 2024/2025.

«Мы должны внедрить игровую модель и построить более сильную команду. Нужно работать над нашими проблемами и предлагать решения. У нас высокий потенциал. Уверен, что мы достигнем целей сезона.

Каковы эти цели? Конечно, мы всегда стремимся завоёвывать трофеи. И занимать как можно более высокое место в лиге. Это очень важно для нас.

Нет ничего лёгкого, но мне не стоит паниковать, потому что я часто сталкивался с подобными проблемами. Мы можем решить эти проблемы», - сказал тен Хаг Sky Sports.