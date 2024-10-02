Тен Хаг: «Я всегда буду побеждать – у меня восемь трофеев за шесть лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, сколько времени ему нужно на исправление ситуации. Как известно, «красные дьяволы» плохо начали сезон 2024/2025.

«Манчестер Юнайтед» давно находится в переходном периоде. Когда я пришёл, мы знали, что нам нужно меняться. Нам пришлось заменить некоторых игроков на новых. Мы сделали ставку на молодых футболистов, и вы знаете, что нужно время, чтобы донести посыл, принять игровую модель и ввести новую культуру.

В то же время вы должны побеждать. И за последние два года мы побеждали. В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать – у меня восемь трофеев за последние шесть лет», - сказал тен Хаг Sky Sports.