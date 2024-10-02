Бывший ассистент объяснил, чего не хватает тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

Бенни Маккарти, который минувшим летом покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», высказался о проблемах Эрика тен Хага в клубе. По мнению Маккарти, нидерландцу не хватает страсти.

«В современном футболе футболисты хотят видеть страсть в своём тренере. Они хотят чувствовать, что тренер с ними. Тактически, как мне кажется, Эрик тен Хаг на вершине. Но ему не хватает этого огня, этой страсти. Тен Хаг просто доносит до игроков информацию и ожидает результата на поле», - цитирует Маккарти португальский Zero Zero.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.