В прессе продолжает появляться информация о возможной смене тренера в «Манчестер Юнайтед». До октябрьской паузы на матчи сборных команда Эрика тен Хага сыграет против «Порту» и «Астон Виллы». Если результаты будут плохими, то нидерландец может быть уволен.

Как сообщает TodoFichajes, в «Манчестер Юнайтед» сейчас изучают кандидатуру Симоне Индзаги. По данным источника, этого специалиста «красные дьяволы» ставят выше Гарета Саутгейта. Если пригласить Индзаги из «Интера» не получится, то тогда манкунианцы обратятся к кандидатуре Саутгейта.

По другой информации, появившейся ранее, фаворитом на должность рулевого «Манчестер Юнайтед» в случае отставки тен Хага будет Саутгейт. В общем, слухов много.