Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Против «Ньюкасла» Гюндоган провёл один из худших матчей за восемь лет»

02 Октября 2024 • 12:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
05.10 17:00

Во вторник вечером «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Слован» со счётом 4:0. Автором одного из голов стал полузащитник Илкай Гюндоган. Комментарий по поводу выступления игрока дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Да, сегодня Гюндоган играл на том уровне, который мы от него ожидаем. У него сильный менталитет. Против «Ньюкасла» он выступил не очень хорошо, это была одна из худших его игр за последние восемь или девять лет, но такое случается. Гюндоган очень умно действует на позиции опорного полузащитника. Он провёл фантастический матч, даже если не брать в расчёт гол», - сказал Гвардиола журналистам.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган ещё теги

Новости по матчу

01 Октября
05:21
Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду
04:05
Только два игрока в топ-5 лигах поучаствовали в 10 голах своих команд
03:56
Гвардиола: «Фоден вернётся на свой уровень»
30 Сентября
21:09
Стоунс: Я готов заменить Родри
20:52
Стоунс: «Родри — ключевой игрок «Манчестер Сити»
20:33
Гвардиола: «Если мне придётся уйти на пенсию прямо сейчас, я буду доволен карьерой»
12:42
«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги
03:05
Гвардиола рассказал, чего ждёт от Гюндогана
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» «Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина «Реал» нашёл нового защитника
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»
Спортивные новости
Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ «Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Рыбин считает, что «Юта» преподнесёт сюрприз в первом сезоне в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Октября
14:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг поведал, о чём общается с руководством «Манчестер Юнайтед»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал игру Хаверца в матче с «ПСЖ»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на сложный вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал цели «Манчестер Юнайтед» на сезон
13:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я всегда буду побеждать – у меня восемь трофеев за шесть лет»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Бывший ассистент объяснил, чего не хватает тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал между Индзаги и Саутгейтом слухи
12:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Против «Ньюкасла» Гюндоган провёл один из худших матчей за восемь лет»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Сака раскрыл цель «Арсенала» в АПЛ 1
12:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может уйти: Назван фаворит на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Когда вы тренируете «Манчестер Юнайтед», вас судят строже, чем в других клубах»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» был арестован в ночном клубе – известно имя
10:32 · Англия. Премьер-лига
Макгрегор посетил матч Лиги чемпионов «Арсенал» - «ПСЖ»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов побороться за центрального защитника «Эвертона»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Хаверц высказался о победе «Арсенала» над «ПСЖ»
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Эриксену
08:07 · Англия. Премьер-лига
Родри, Райс или Тчуамени: Назван лучший опорник мирового футбола 1
01 Октября
20:26 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг похвалил игроков «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения 0:3
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выиграл апелляцию по удалению Бруну Фернандеша
19:30 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок в истории «Арсенала»: Бергкамп – второй, Пирес – четвёртый 2
18:48 · Англия. Премьер-лига
Капитана «Саутгемптона» дисквалифицировали за слова о судье
17:56 · Англия. Премьер-лига
Фоден рассказал, чем займётся после карьеры
17:19 · Англия. Премьер-лига
Эвра объяснил, почему не переживает о результатах «Манчестер Юнайтед»
15:21 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, которую получит тен Хаг при увольнении из «Манчестер Юнайтед» 5
Все новости