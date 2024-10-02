Гвардиола: «Против «Ньюкасла» Гюндоган провёл один из худших матчей за восемь лет»

Во вторник вечером «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Слован» со счётом 4:0. Автором одного из голов стал полузащитник Илкай Гюндоган. Комментарий по поводу выступления игрока дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Да, сегодня Гюндоган играл на том уровне, который мы от него ожидаем. У него сильный менталитет. Против «Ньюкасла» он выступил не очень хорошо, это была одна из худших его игр за последние восемь или девять лет, но такое случается. Гюндоган очень умно действует на позиции опорного полузащитника. Он провёл фантастический матч, даже если не брать в расчёт гол», - сказал Гвардиола журналистам.