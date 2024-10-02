Сака раскрыл цель «Арсенала» в АПЛ

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака заявил, что «канониры» намерены взять чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.
«Я голоден до побед. В прошлых сезонах «Арсенал» финишировал на втором месте в АПЛ, это заставляет нас хотеть победы в турнире еще сильнее. Я верю в себя. Это помогает мне двигаться вперед», - передает слова футболиста RMC Sport.
В прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Арсенал» занял второе место, чемпионом страны в очередной раз стал «Манчестер Сити».
После шести туров нового сезона «канониры» с 14 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.
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