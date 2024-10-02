Сака раскрыл цель «Арсенала» в АПЛ

«Я голоден до побед. В прошлых сезонах «Арсенал» финишировал на втором месте в АПЛ, это заставляет нас хотеть победы в турнире еще сильнее. Я верю в себя. Это помогает мне двигаться вперед», - передает слова футболиста RMC Sport.