Тен Хаг может уйти: Назван фаворит на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

В ближайшее время боссы «Манчестер Юнайтед» могут отважиться на смену главного тренера. Эрик тен Хаг находится под давлением на фоне плохих результатов команды. Поговаривают, что нидерландца могут уволить во время ближайшей паузы на матчи национальных сборных.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на iPaper Sport, фаворитом на должность рулевого «Манчестер Юнайтед» при увольнении тен Хага является Гарет Саутгейт. Этот специалист летом ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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