Тен Хаг: «Когда вы тренируете «Манчестер Юнайтед», вас судят строже, чем в других клубах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о неудачном отрезке. Напомним, в первых шести турах Английской премьер-лиги команда нидерландца смогла набрать всего 7 очков.

«Когда вы тренируете «Манчестер Юнайтед», вы знаете, что вас будут судить строже, чем в других клубах. Вам нужно иметь дело с критикой и не делать из этого большой проблемы, а сосредоточиться на вещах, для которых вас пригласили. Это управление командой, получение от неё максимальной отдачи. Не сосредотачивайтесь на негативном мнении о вас как о личности. Это не помогает процессу, а я здесь, чтобы побеждать, поэтому я должен показать своей команде, что я задаю направление»