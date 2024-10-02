Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

В обозримом будущем Эрик тен Хаг может потерять должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Кресло под нидерландским специалистом зашаталось сильнее после поражения от «Тоттенхэма» со счётом 0:3. Есть информация, что судьба тен Хага будет зависеть от результатов ближайших матчей против «Порту» (Лига Европы) и «Астон Виллы» (АПЛ).

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед» уже рассматривает кандидатуры нескольких топ-тренеров, в частности Симоне Индзаги и Томаса Тухеля. При этом легенда клуба Алекс Фергюсон хочет, чтобы «красных дьяволов» возглавил Массимилиано Аллегри. Последний находится без работы с середины мая после увольнения из «Ювентуса».

Отметим, что после своего ухода на пенсию Алекс Фергюсон в 2013 году определил в качестве преемника Дэвида Мойеса, однако шотландец не отработал в «Манчестер Юнайтед» и один полный сезон.