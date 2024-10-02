Игрок «Манчестер Сити» был арестован в ночном клубе – известно имя

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес попал в неприятную историю. Португальца арестовывали в одном из ночных клубов Мадрида, о чём рассказывает El Mundo. Инцидент произошёл во время прошлой паузы на матчи национальных сборных, а именно 8 сентября.

Полиция приехала в ночной клуб по звонку 58-летнего мужчины. Он утверждал, что Нунес украл его мобильный телефон. У игрока «Манчестер Сити» действительно был обнаружен чужой смартфон. Есть несколько версий произошедшего, но все они сводятся к тому, что Нунес не хотел возвращать мужчине телефон из-за попытки сфотографировать его в туалете.

Игрока «Манчестер Сити» доставили в участок, где он дал показания. После этого Нунеса освободили под залог.