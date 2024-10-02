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Макгрегор посетил матч Лиги чемпионов «Арсенал» - «ПСЖ»

02 Октября 2024 • 10:32 Комментировать

Бывший чемпион промоушена UFC Конор Макгрегор побывал на матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ».

Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой команды Микеля Артеты со счетом 2:0. Перед началом встречи Макгрегор пообщался с полузащитником Декланом Райсом и вингером Букайо Сакой.

В следующем туре Лиги чемпионов лондонская команда на своем поле померяется силами с украинским «Шахтёром». Встреча пройдет 22 октября.

Следующий поединок «Арсенал» сыграет в рамках АПЛ против «Саутгемптона» 5 октября.

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