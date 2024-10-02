«Ливерпуль» готов побороться за центрального защитника «Эвертона»

«Ливерпуль» нацелился на футболиста своих принципиальных соперников. По информации от Mail Sport, мерсисайдцы хотят приобрести у «Эвертона» центрального защитника Джерреда Брэнтуэйта.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов побороться за трансфер молодого англичанина с «Манчестер Юнайтед» в январе. Ранее сообщалось, что «Эвертон» будет требовать за футболиста в районе 100 миллионов евро компенсации.

22-летний Брэнтуэйт в новом розыгрыше Английской премьер-лиги провёл всего один матч. В прошлом сезоне центральный защитник провёл 35 поединков в чемпионате, где отметился 3 забитыми голами.