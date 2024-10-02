Хаверц высказался о победе «Арсенала» над «ПСЖ»

«Наша команда может гордиться собой, мы продемонстрировали отличный футбол. Особенно мне понравилась игра в первом тайме. Мы хорошо прессинговали и забили дважды. После перерыва мы отошли назад и смогли отыграть на ноль», - передает слова немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.