Хаверц высказался о победе «Арсенала» над «ПСЖ»

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц высказался о домашней победе над французским «ПСЖ» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Канониры» выиграли со счетом 2:0.
«Наша команда может гордиться собой, мы продемонстрировали отличный футбол. Особенно мне понравилась игра в первом тайме. Мы хорошо прессинговали и забили дважды. После перерыва мы отошли назад и смогли отыграть на ноль», - передает слова немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «канониры» на выезде расписали мировую с итальянской «Аталантой» со счетом 0:0.
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