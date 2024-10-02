«Манчестер Юнайтед» принял решение по Эриксену

Датский полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем. Клуб хочет расстаться с опытным игроком ради подписания новичка.

Согласно сведениям Teamtalk, «красные дьяволы» собираются подписать 20-летнего хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Конкурентом «МЮ» в споре за футболиста считается «Манчестер Сити».

Напомним, что Эриксен защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2022 года. В общей сложности Кристиан поучаствовал в 78 поединках команды, отметившись шестью забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами истекает в следующем году.