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Родри, Райс или Тчуамени: Назван лучший опорник мирового футбола

02 Октября 2024 • 08:07 Комментировать

Журналисты портала FourFourTwo представили очередной рейтинг. На этот раз был опубликован топ-10 лучших опорных полузащитников в мировом футболе.

Первое место в этом списке занял испанский опорник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. На второй позиции расположился полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс. Тройку лучших замкнул Жоау Пальинья, представляющий мюнхенскую «Баварию».

В топ-10 также были включены следующие опорники: Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Орельен Тчуамени («Реал»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Жоау Невеш («ПСЖ») и Витинья («ПСЖ»).

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Евро-Футбол.Ру,
Деклан Райс Родри Эрнандес Жоау Пальинья ещё теги
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