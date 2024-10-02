Родри, Райс или Тчуамени: Назван лучший опорник мирового футбола

Журналисты портала FourFourTwo представили очередной рейтинг. На этот раз был опубликован топ-10 лучших опорных полузащитников в мировом футболе.

Первое место в этом списке занял испанский опорник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. На второй позиции расположился полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс. Тройку лучших замкнул Жоау Пальинья, представляющий мюнхенскую «Баварию».

В топ-10 также были включены следующие опорники: Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Орельен Тчуамени («Реал»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Жоау Невеш («ПСЖ») и Витинья («ПСЖ»).