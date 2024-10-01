Джо Коул выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок лондонского «Челси» Джо Коул предложил нового главного тренера для «Манчестер Юнайтед».

«Саутгейт – самый очевидный вариант. Гарет ранее уже сотрудничал с Дэном Эшуортом в федерации футбола Англии. Возможно, назначение Саутгейта вместо тен Хага будет удачным и правильным решением», - передает слова Коула портал Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» провально стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. После шести туров манкунианцы набрали семь очков и занимают 13-е место в таблице. В последнем матче «красные дьяволы» на своем поле крупно проиграли лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 0:3.