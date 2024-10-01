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Тен Хаг похвалил игроков «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения 0:3

01 Октября 2024 • 20:21 Комментировать

На выходных «Манчестер Юнайтед» проиграл на своём поле «Тоттенхэму» со счётом 0:3. После игры главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не стал ругать своих подопечных за плохой результат. Вместо этого нидерландский специалист похвалил игроков за реакцию на удаление Бруну Фернандеша. Тен Хаг сказал, что футболисты оставили все силы на футбольном поле и призвал их продолжать усердно работать. Рулевой «МЮ» был полностью спокоен.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Поговаривают, что Эрика тен Хага в обозримом будущем могут уволить.

Названа сумма, которую получит тен Хаг при увольнении из «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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