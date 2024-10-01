«Манчестер Юнайтед» выиграл апелляцию по удалению Бруну Фернандеша

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сможет принять участие в предстоящих матчах. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» выиграл апелляцию по красной карточке Фернандеша в минувшем матче с «Тоттенхэмом» (3:0), поэтому португалец сможет сыграть в предстоящем поединке.

В нынешнем сезоне 30-летний Фернандеш появился на поле девяти матчах во всех турнирах и стал автором четырех результативных передач.

3 октября «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Порту» в рамках второго тура Лиги Европы, начало — в 22:00 по мск.