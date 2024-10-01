Назван лучший игрок в истории «Арсенала»: Бергкамп – второй, Пирес – четвёртый

Журналисты авторитетного портала Goal составили рейтинг лучших футболистов в истории «Арсенала». Первое место занял Тьерри Анри, который в своё время регулярно забивал голы в футболке «канониров» и творил на поле настоящую магию.

На второй позиции оказался ещё один творческий игрок – Деннис Бергкамп. Тройку замкнул экс-капитан «Арсенала» Патрик Виейра.

Дальше в топ-10 идут Робер Пирес, Фредди Юнгберг, Сол Кэмпбелл, Сеск Фабрегас, Жилберто Силва, Робин ван Перси и Эшли Коул.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстаёт на одно очко.