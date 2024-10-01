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Назван лучший игрок в истории «Арсенала»: Бергкамп – второй, Пирес – четвёртый

01 Октября 2024 • 19:30 Комментировать (1)

Журналисты авторитетного портала Goal составили рейтинг лучших футболистов в истории «Арсенала». Первое место занял Тьерри Анри, который в своё время регулярно забивал голы в футболке «канониров» и творил на поле настоящую магию.

На второй позиции оказался ещё один творческий игрок – Деннис Бергкамп. Тройку замкнул экс-капитан «Арсенала» Патрик Виейра.

Дальше в топ-10 идут Робер Пирес, Фредди Юнгберг, Сол Кэмпбелл, Сеск Фабрегас, Жилберто Силва, Робин ван Перси и Эшли Коул.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстаёт на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сол Кэмпбелл Сеск Фабрегас Патрик Виейра Эшли Коул Робин Ван Перси Жилберто Силва Робер Пирес Фредди Юнгберг Деннис Бергкамп Тьерри Анри ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
01 Октября 2024 в 20:02
Рискую вызвать неудовольство, но по мне Бергкамп фактически равнозначен Анри. И тут в этом списке не хватает большого числа имен, которые были фантастическими игроками
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