Капитана «Саутгемптона» дисквалифицировали за слова о судье

Футболист «Саутгемптона» Джек Стивенс получил красную карточку в недавнем матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, Стивенс получил дополнительную дисквалификацию на две игры за слова о судье. После удаления футболист назвал рефери «чёртовым маленьким ублюдком».

Джек Стивенс является капитаном «Саутгемптона». В шести прошедших турах Премьер-лиги команда смогла набрать всего лишь один зачётный балл. Как следствие, «святые» сейчас занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Саутгемптон» проведёт в субботу, 5 октября, - против «Арсенала».