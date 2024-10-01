Фоден рассказал, чем займётся после карьеры

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Когда я закончу с футболом, то могу вести видеоблог о рыбалке. С детства меня брали с собой на рыбалку, так что я обожаю это дело. Я просто ловил всё подряд, а со временем стал ловить крупную рыбу, карпа. Это кайф – мне нравится любая рыбалка. Перед чемпионатом Европы у нас рядом с тренировочным лагерем были озёра. Я брал удочку и ловил карпов. Думаю, рыбалка является идеальным хобби, чтобы отдыхать душой и телом», - сказал Фоден в программе Korda TV.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.