Эвра объяснил, почему не переживает о результатах «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра дал комментарий по поводу ближайших матчей команды. Ранее в прессе появлялась информация о том, что Эрик тен Хаг может быть уволен, если «красные дьяволы» плохо сыграют против «Порту» и «Астон Виллы».

«Мы будем продолжать говорить: «Если тен Хаг проиграет эти две игры, его уволят». Но по опыту, каждый раз, когда мы думали, что его уволят в случае поражения, он всегда выигрывал такие матчи. Так что я не беспокоюсь», - сказал Эвра Sky Sports.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.