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Названа сумма, которую получит тен Хаг при увольнении из «Манчестер Юнайтед»

01 Октября 2024 • 15:21 Комментировать (3)

«Манчестер Юнайтед» может пойти на смену рулевого, ведь результаты под руководством Эрика тен Хага не радуют. На текущий момент «красные дьяволы» располагаются лишь на двенадцатой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Как сообщает в социальных сетях журналист Ричард Мартин, при увольнении тен Хага в июне «Манчестер Юнайтед» пришлось бы заплатить тренеру 10 миллионов фунтов. А сейчас, после продления контракта с тренером, компенсация составит 17,5 миллиона фунтов.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в четверг, 3 октября, - против «Порту» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (3) Все комментарии
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LMI
01 Октября 2024 в 15:44
Еще один Мауринье. Тот заработал дважды на таком лохатроне
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ингерман
01 Октября 2024 в 15:43
ай манюня должна оставиць дзен-хага у каторова фсё палущица.. и денег сэкономят и даже потома поднимуть.. такто-с..
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GudRus
01 Октября 2024 в 15:54
ты либо пьяный , либо тебе 8 лет )
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