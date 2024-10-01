Названа сумма, которую получит тен Хаг при увольнении из «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может пойти на смену рулевого, ведь результаты под руководством Эрика тен Хага не радуют. На текущий момент «красные дьяволы» располагаются лишь на двенадцатой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Как сообщает в социальных сетях журналист Ричард Мартин, при увольнении тен Хага в июне «Манчестер Юнайтед» пришлось бы заплатить тренеру 10 миллионов фунтов. А сейчас, после продления контракта с тренером, компенсация составит 17,5 миллиона фунтов.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в четверг, 3 октября, - против «Порту» в Лиге Европы.