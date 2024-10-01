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«Реал» готов продать своего опорника в «Ливерпуль»

01 Октября 2024 • 14:57 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
05.10 14:30

Мадридский «Реал» готов выслушать предложение «Ливерпуля» по трансферу опорного полузащитника Орельена Тчуамени. По информации от Fichajes, мерсисайдцы готовы заплатить за француза в районе 75 миллионов евро компенсации.

Напомним, Тчуамени перешёл в «Реал» летом 2022 года из французского «Монако». «Ливерпуль» в то трансферное окно тоже был заинтересован в приобретении Орельена, но полузащитник принял решение перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

24-летний Тчуамени провёл 7 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, но не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
01 Октября 2024 в 15:03
ну он не идеален, но в текущей ситуации он может играть и за ЦЗ
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