Мартинелли и Жезус – в списке самых подешевевших игроков АПЛ

На портале Transfermarkt обновились ценники некоторых футболистов из клубов Премьер-лиги Англии. Самым подорожавшим игроком, как мы уже сообщали, оказался бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец теперь является самым дорогим футболистом на планете (ранее он делил этот статус).

А вот самыми подешевевшими оказались пять футболистов. Каждый из них потерял 10 миллионов евро в оценочной стоимости. Этот список выглядит так:

Габриэл Мартинелли («Арсенал», новая цена – 60 млн евро), Лукас Пакета («Вест Хэм», 55), Габриэль Жезус («Арсена», 55), Маттайс де Лигт («Манчестер Юнайтед», 55), Матеус Нунес («Манчестер Сити», 40).