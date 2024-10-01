Холанн – самый подорожавший игрок АПЛ

На станицах авторитетного портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых игроков, выступающих в Премьер-лиге Англии. Самым подорожавшим игроком оказался Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Ценник бомбардира вырос на 20 миллионов – до 200 миллионов евро.

Как мы уже сообщали, Холанн вышел на чистое первое место в списке самых дорогих футболистов в мире.

Вторым самым подорожавшим футболистом АПЛ по итогам последней переоценки стал нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. Он подорожал на 15 миллионов и теперь оценивается в 35 миллионов евро.

Тройку замкнул Янкуба Минте из «Брайтона». Его стоимость выросла на 12 миллионов евро – до 28 миллионов.