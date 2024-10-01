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200 миллионов евро: Назван самый дорогой футболист в мире

01 Октября 2024 • 14:37 Комментировать

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники некоторых футболистов, выступающих в Английской премьер-лиге. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн подорожал на 20 миллионов евро и теперь оценивается в 200 миллионов евро.

Таким образом, Холанн стал самым дорогим футболистом в мире. Ранее норвежец делил этот статус с Джудом Беллингемом, Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе – трио из «Реала» оценивается в 180 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2024/2025 Эрлинг Холанн провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт десять голов. Во вторник «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов против «Слована».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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