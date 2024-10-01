«Манчестер Сити» нацелился на топ-игрока «Барселоны»

«Манчестер Сити» может быть вынужден выйти на рынок зимой за новым полузащитником после того, как Родри получил серьёзную травму. Как известно, испанский футболист больше не сыграет в сезоне 2024/2025.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, на радаре «Манчестер Сити» оказался полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Чемпионы Англии рассматривают кандидатуру 27-летнего нидерландца.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают де Йонга в 70 миллионов евро. Ранее в прессе не раз появлялась информация о желании «Барселоны» расстаться с Френки из-за высокой зарплаты.