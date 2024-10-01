Ван Нистелрой может временно возглавить «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг может быть уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что ближайшие матчи против «Порту» и «Астон Виллы» станут для нидерландского специалиста судьбоносными.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, руководители «Манчестер Юнайтед» при увольнении тен Хага рассмотрят кандидатуру Руда ван Нистелроя. Речь о том, чтобы ван Нистелрой возглавил «красных дьяволов» на временной основе.

В настоящий момент Руд ван Нистелрой входит в тренерский штаб Эрика тен Хага. «Манчестер Юнайтед» занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.