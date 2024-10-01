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Киоун предположил, что ван Нистелрой подсиживает тен Хага

01 Октября 2024 • 14:14 Комментировать

Известный в прошлом футболист Мартин Киоун дал комментарий по поводу ситуации в «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок «Арсенала» предположил, что Руд ван Нистелрой, член штаба Эрика тен Хага, ждёт возможности возглавить команду.

«Я смотрю на ван Нистелроя. Он отдаёт всего себя этому главному тренеру? Тен Хаг выглядит очень одиноким на бровке. Ван Нистелрой ждёт возможности занять его место? Похоже, там будут происходить перемены.

Я не вижу от ван Нистелрой стремления что-то внести. Тен Хаг просто сидит, и ничего не происходит – никаких разговоров. Вот Гвардиола все время общается с помощником», - сказал Киоун в программе на talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой Эрик тен Хаг ещё теги
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