Бэйли поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Это большая игра, на «Вилла Парк» будет выдающееся зрелище. Мы знаем, что «Бавария» блестяще выступала в Лиге чемпионов в течение многих лет, и мы пытаемся снова стать той командой, которая регулярно играет в Европе. Это то, ради чего мы работали. Мы хотим играть в Лиге чемпионов и против этих больших команд. Послание болельщикам — просто дайте нам лучшую поддержку, какую только можете, и мы сделаем всё возможное, чтобы одержать победу», – сказал Бэйли Birmingham Live.