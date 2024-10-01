Тен Хаг: «Мне нужно время в «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ по поводу неудачного выступления «красных дьяволов» на старте нынешнего сезона.
«Летом было принято решение, что мы продолжаем работать вместе. Нам нужно улучшить и сформировать коллектив. Для всего этого нужно время. Сейчас мы все в одной лодке – от руководства до игроков на поле», - передает слова нидерландского специалиста Guardian.
В последнем поединке чемпионата Англии «красные дьяволы» на домашнем стадионе уступили лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 0:3. После шести туров манкунианцы с семью баллами занимают лишь 13-е место в таблице АПЛ.
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