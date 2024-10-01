Каррагер высказался об игре защитника «Манчестер Юнайтед» де Лигта

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре новичка «Манчестер Юнайтед» Маттейса де Лигта в недавнем матче с «Тоттенхэмом».
«Не могу понять, почему они не закрывают пространство и не переходят на правый фланг. Форвард позади него не имеет никакого отношения к нему. Это уже обязанность Мартинеса. Если Маттейс идет вперед, то Лисандро должен разрезать», - передает слова Каррагера Daily Sport.
Поединок «МЮ» против «Тоттенхэма» состоялся на «Олд Траффорд» и завершился крупным поражением хозяев со счетом 0:3.
Де Лиг перешел в английский гранд из мюнхенской «Баварии» минувшим летом.
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