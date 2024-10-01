Каррагер высказался об игре защитника «Манчестер Юнайтед» де Лигта

«Не могу понять, почему они не закрывают пространство и не переходят на правый фланг. Форвард позади него не имеет никакого отношения к нему. Это уже обязанность Мартинеса. Если Маттейс идет вперед, то Лисандро должен разрезать», - передает слова Каррагера Daily Sport.