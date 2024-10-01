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«Челси» поборется с «Арсеналом» и «Реалом» за бразильского защитника

01 Октября 2024 • 10:11 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
05.10 17:00

Лондонский «Челси» готов составить конкуренцию мадридскому «Реалу» и «Арсеналу» в борьбе за центрального защитника «Палмейраса». По информации от The Athletic, все эти клубы заинтересованы в подписании 18-летнего Витора Рейса.

Ни один из заинтересованных клубов пока не обращался к «Палмейрасу» с официальным предложением. Футболист будет доступен для трансфера в ближайшее трансферное окно.

Пока неизвестно, какую сумму компенсации будет требовать за Рейса «Палмейрас». Напомним, ранее «Челси» приобрёл у бразильского клуба вингера Виллиана Эстевао за общую сумму компенсации в районе 40 миллионов евро с учётом бонусов. Игрок присоединится к «Челси» летом 2025 года.

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