Суперкомпьютер назвал следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может уволить нидерландца Эрика тен Хага с поста главного тренера, если команда не исправит положение в АПЛ. Суперкомпьютер подсчитал, кто из специалистов имеет наибольшие шансы стать следующим рулевым «красных дьяволов».

Фаворитом на этот пост считается бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Шансы этого специалиста возглавить команду составляют 34,8 процента. С небольшим отставанием на втором месте находится Руд ван Нистелрой – 33,3%. Топ-3 замыкает немец Томас Тухель (13,3%).

В последнем матче «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3. После шести туров АПЛ манкунианцы занимают шестое место в таблице.