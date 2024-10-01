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Тен Хаг продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед» после провала 0:3

01 Октября 2024 • 08:51 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит работать на своем посту. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, руководство «красных дьяволов» по-прежнему поддерживает нидерландца, несмотря на провальный старт сезона.

В последнем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле потерпел крупное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:3. После этого провала «красные дьяволы» с семью очками занимают лишь 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, что 54-летний специалист тренирует манкунианцев с лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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